شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف عن الحافلة الجديدة لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النادي الاسماعيلي عن صور الحافلة الجديدة للدراويش والتى حملت اللون الأصفر وشعار النادى، بعدما تسلم النادي منذ ساعات قليلة من شركة برزنتيشن راعية الكرة المصرية حافلة جديدة لفريق الكرة استعدادا المنافسات المقبلة علي الصعيد المحلي.



أتوبيس الإسماعيلي (1)



أتوبيس الإسماعيلي (2)



أتوبيس الإسماعيلي (3)



أتوبيس الإسماعيلي (4)

وغادر لاعبو الإسماعيلى إلى القاهرة للمبيت هناك استعدادا للقاء أسوان غدا فى تمام الثانية والنصف عصرا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى، وظهرت ملامح التحفز والاصرار على وجوه اللاعبين من أجل تحقيق انتصار وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى.

وكان محمد وهبة مدرب الإسماعيلي قد أعلن قائمة الفريق المغادرة للعاصمة والتى ضمت فخر الدين بن يوسف، وتشهد مباراة أسوان، ظهور عطية صابر المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 99 بصحبة جهاز الفريق الأول بعدما قرر مجلس الإدارة تصعيده لحين الاعلان عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد.

فى ذات الصدد، كشف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى ، أن مسحة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق باتت سلبية، وأضاف :”أصبح الدولى التونسى جاهزا للتواجد بشكل طبيعى ضمن صفوف الفريق وصار موقف مشاركته أمام أسوان من عدمها ،وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة محمد وهبة”.

ويلتقي الإسماعيلي مع أسوان غدا باستاد بتروسبورت فى خامس جولات الدورى المحلى، وهى المباراة رقم 21 بين الناديين حيث أقيمت 20 مواجهة سابقة، شهدت فوز الدراويش فى 12 وتعادل 3 وخسر 5 ، له 45 هدفًا وعليه 26 هدفًا وحقق كلين شيت “شباك نظيفة” 6 مباريات.

ولم يستطع الإسماعيلي تحقيق الانتصار الأول له بالدوري هذا الموسم، وذلك بعد تعادله في ثلاث مواجهات والخسارة في لقاء وحيد،وتعد هذا المرة هي الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التي يفشل فيها الإسماعيلي في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات بالدوري.