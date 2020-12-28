شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال لاعب سموحة: "خدنا دش محترم" بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام جمال، لاعب فريق الكرة الأول بنادى سموحة، أن هناك أزمة يعانى منها فريقه، وهى الدخول متأخرًا فى أجواء المباريات، وكانت السبب الرئيسى فى الخسارة من الزمالك في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وأضاف إسلام جمال، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" ، أن أزمة الدخول متأخرًا فى أجواء المباراة يعانى منها سموحة بشكل واضح، وظهرت خلال مواجهة وادى دجلة فى المباراة الماضية، إلا أن اللاعبين نجحوا فى إدراك الفوز بعد استقبال هدف مبكر.

وأشار لاعب سموحة إلى أن أحمد سامى المدير الفنى منح اللاعبين "دش محترم" فى غرف خلع الملابس بعد الخسارة من الزمالك، مؤكدًا أنه تم طى صفحة تلك المباراة وبدأ التركيز فى المواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلاً وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.

كما وجه محمد الترهونى لاعب سموحة، التهنئة للزمالك على الفوز، مؤكدًا أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء فى تلك المباراة، ونجح لاعبو الأبيض فى استغلالها بخبراتهم.

فوز الزمالك على سموحة رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن .