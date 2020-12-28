مران منفرد للمثلوثى وعبد المجيد بعد مباراة الزمالك وسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وحسام عبد المجيد المدافع الشاب، مرانا منفردا بعد فوز الفريق الأول على سموحة، بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، بهدفى أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح.
يأتي ذلك فى إطار حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تجهيز جميع اللاعبين، استعدادا للمواجهات القادمة.
مباراة الزمالك وسموحة
وحرص أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق عقب انتهاء مواجهة سموحة، وهنأ يونس اللاعبين والجهاز الفني للفريق بعد الفوز، مطالبا إياهم بتحقيق مزيد من الانتصارات فى المواجهات المقبلة، لتحقيق الهدف والتتويج بلقب الدورى.
مباراة الزمالك وسموحة تضع الأبيض فى وصافة الدوري مؤقتا
فوز الزمالك على سموحة رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن .
من جانبه أعرب باتشيكو عن سعادته بأداء جميع لاعبى الفريق بشكل كامل، مشيدًا بأداء حميد أحداد وإنه نجح فى تقديم أداء جيد، رغم عدم تسجيله أهداف.
وأضاف باتشيكو، "مهمتى هى إيجاد الحلول داخل الملعب ومصطفى محمد خلال الفترة الماضية لم يتدرب بشكل متواصل وكان يعانى من مشاكل فى الظهر، سعداء بطلب الأندية الأوروبية بعض لاعبى الفريق، ولكن فى حال رحيلهم هذا أمر يحزننا، وأى لاعب سيكون متواجد فى قائمة المباراة لابد أن يكون جاهز بنسبة 100 ٪".
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