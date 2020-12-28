شكرا لقرائتكم خبر عن مران منفرد للمثلوثى وعبد المجيد بعد مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وحسام عبد المجيد المدافع الشاب، مرانا منفردا بعد فوز الفريق الأول على سموحة، بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، بهدفى أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح.

يأتي ذلك فى إطار حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تجهيز جميع اللاعبين، استعدادا للمواجهات القادمة.

مباراة الزمالك وسموحة

وحرص أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق عقب انتهاء مواجهة سموحة، وهنأ يونس اللاعبين والجهاز الفني للفريق بعد الفوز، مطالبا إياهم بتحقيق مزيد من الانتصارات فى المواجهات المقبلة، لتحقيق الهدف والتتويج بلقب الدورى.

مباراة الزمالك وسموحة تضع الأبيض فى وصافة الدوري مؤقتا

فوز الزمالك على سموحة رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن .