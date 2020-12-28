إصابة طاهر طاهر فى الضلوع بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفحوصات الأولية للإصابة التى تعرض لها طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، خلال مباراة الاتحاد السكندري المقامة حالياً باستاد الأهلي فى السلام إصابة اللاعب فى الضلوع وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب لعمل أشعة وفحوصات للاطئمنان عليه ومعرفة حجم الإصابة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف نظيف على الاتحاد السكندري سجله محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 17 من هجمة مرتدة منظمة للفريق الأحمر مستغلا المساحات الواسعة في دفاعات زعيم الثغر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري وضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف ، علي معلول، حمدي فتحي، أكرم توفيق، اليود يانج، محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر طاهر.

فيما أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي وضم كلا من: محمد صبحي، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر.

واستعاد الأهلى فى مباراة الليلة الثلاثى المُصاب، مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات والذى غاب الفترة الماضية للإصابة، حيث غاب الشحات لإجرائه جراحة فى صابع القدم، فيما غاب وليد سليمان لإصابته بكورونا ثم بآلام فى الركبة فيما غاب مروان للإصابة فى الركبة.

وعاد بيتسو موسيمانى للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدورى ،وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس السبت.