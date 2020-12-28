شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء عمليات الإحماء فى مباراة فريقه أمام سموحة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

فرجاني ساسي على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الزمالك

تغلب الزمالك على سموحة بثنائة المغربي أشرف بن شرقى وأحمد أبو الفتوح فى غياب فرجاني ساسي الذى تواجد على مقاعد البدلاء، ليستعيد نتائجه الإيجاببة بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام بيراميدز ليحتل الزمالك مؤقتا المركز الثانى في جدول الدوري المصري ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط في بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط في المركز الثامن.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.

الشوط الأول

جاءت أحداث الدقائق الأولى من المباراة ضغط من لاعبى الزمالك الذين نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى وأحرز أشرف بن شرقى هدفا ألغاه حكم المباراة بداعى التسلل.

هدأت أحداث المباراة بعض الشىء فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريقين سوى كرة يوسف أوباما فى الدقيقة 19 التى أخطأت المرمى، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو سموحة دخول المباراة رويدا رويدا عن طريق استلام الكرة فى منطقة وسط الملعب وعدم افتقادها وبناء الهجمات من الخلف للأمام إلا أنهم افتقدوا الكرة قبل الدخول منطقة جزاء الزمالك .

وفى الدقيقة 32 يحرز أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك هدفا رائعا عندما تسلم كرة من الناحية اليسرى وتخطى أكثر من خمسة لاعبين ووضعها قوية فى المرمى محرزا الهدف الثانى لفريقه .

وحاول بعدها لاعبو سموحة تنظيم صفوفهم لبناء الهجمات، إلا أنهم فشلوا بفضل تألق اكثر من لاعب بالزمالك وخاصة ثنائى الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف روقة ومن امامهم أشرف بن شرقى ومحمد اوناجم بالإضافة ليوسف أوباما حتى أطلق محمود عاشور حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة على الموج الأزرق بهدفين نظيفين .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بإجراء الزمالك لتغيير وحيد بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من المغربى محمد اوناجم ، بينما اجرى أحمد سامى المدير الفني لسموحة تغييرين بنزول عبد الكبير الوادى ومحمد الترهونى بدلا من محمود حليمو واطهر الطاهر .

حاول لاعبو سموحة مباغتة الزمالك لإحراز هدف تعديل المسار إلا أنهم واجهوا دفاعا قويا من لاعبى الفريق الأبيض، بالإضافة لتألق لاعبى الوسط ومن خلفهم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

مال لاعبو الزمالك في الربع ساعة الأخيرة لتهدئة إيقاع الملعب من اجل امتصاص الحماس الزائد للاعبى سموحة الذين حاولوا إحراز الهدف الأول إلا أنهم فشلوا بسبب الدفاع المحكم من لاعبى القلعة الحمراء حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.