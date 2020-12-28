شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف سر غياب مصطفى محمد والمثلوثى عن مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد البرتغالى جيمى باتشكيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الملاعب التى يخوض الفريق مبارياته عليها فى مسابقة الدورى، مؤكدًا أن هناك إمكانيات كبيرة فى مصر إلا أن سوء أرضية الملاعب تمنعهم من التألق قائلاً، "هناك مشكلة فى الملاعب ولو ميسى ورونالدو لعبوا عليها لن يظهروا بشكل جيد.. عندما تسير السيارة على طريق مستقيم سوف تسير بشكل أفضل ولكن لو هناك اعوجاج فى الطريق لن تسير بشكل جيد".

وأضاف باتشيكو، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب مواجهة سموحة فى الدورى، أن الفريق السكندرى يمتلك لاعبين جيدين، لكن فى البرتغال يقولون إن فى بعض الأحيان علينا اللعب بملابس العمال وليس بالملابس الرسمية، وهناك عوامل من الوارد أن نظهر من خلالها بشكل غير جيد ولكن فى النهاية نلعب على الفوز.

تابع المدير الفنى للزمالك، "كل اللاعبين بالنسبة لى سواسية، والمثلوثى يعمل بكل جهده وسندفع به فى الوقت المناسب، لا يجب المجازفة بأى لاعب غير جاهز بدنياً وفنياً لأنه لن يظهر بشكل جيد، حازم إمام يقوم بدور طيب وكل لاعب سيكون له فرصة، وفرجانى ساسى كان يعانى من كدمة لذلك كان هناك حرص على راحته وعدم التحميل على إصابته وهذا سبب غيابه عن المباراة".

وأعرب باتشيكو عن سعادته بأداء جميع لاعبى الفريق بشكل كامل، مشيدًا بأداء حميد أحداد وإنه نجح فى تقديم أداء جيد، رغم عدم تسجيله أهداف.

وأضاف باتشيكو، "مهمتى هى إيجاد الحلول داخل الملعب ومصطفى محمد خلال الفترة الماضية لم يتدرب بشكل متواصل وكان يعانى من مشاكل فى الظهر، سعداء بطلب الأندية الأوروبية بعض لاعبى الفريق، ولكن فى حال رحيلهم هذا أمر يحزننا، وأى لاعب سيكون متواجد فى قائمة المباراة لابد أن يكون جاهز بنسبة 100 ٪".

فوز الزمالك على سموحة رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن .