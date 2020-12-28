شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين وليد سليمان وحسام عاشور قبل مباراة الأهلى والاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد سليمان لاعب الأهلي وسامي قمصان مدرب الفريق على مصافحة حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي قبل انطلاق مباراة الفريقين المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ، الاثنين، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ودخل الثلاثي في "وصلة هزار" قبل انطلاق المباراة بحكم العلاقة القوية التى تربطهم بعدما لعب سليمان وعاشور سنوات طويلة في الأهلي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كل من : محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ووصلت حافلة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى ملعب السلام وخضع لاعبو الفريق لقياس درجة الحرارة كأحد الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على باب الأستاد قبل أن يقوم موسيماني بمعاينة أرض الملعب قبل انطلاق المباراة.