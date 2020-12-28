شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وسموحة .. عبد الحليم على يحتوي غضب "أوباما" ويقبل رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوى عبد الحليم على، مدير الكرة بالزمالك، غضب يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض بتقبيل رأسه بعد تبديله بـ"شيكابالا" خلال مباراة سموحة التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها المغربي أشرف بن شرقى وأحمد أبو الفتوح.

وارتقى الزمالك مؤقتا للمركز الثانى في جدول الدوري المصري ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في بينما تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط فى المركز الثامن.

تشكيل مباراة الزمالك وسموحة

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.

أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك وسموحة

جاءت أحداث الدقائق الأولى من المباراة ضغط من لاعبى الزمالك الذين نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى وأحرز أشرف بن شرقى هدفا ألغاه حكم المباراة بداعى التسلل.