شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين بالفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفوزه على مضيفه سموحة بهدفين دون رد، وأكد عبدالعزيز أن الفوز جاء مصحوبا بأداء طيب مشيدا بالروح العالية الكبيرة التي ظهرت على جميع اللاعبين رغم الغيابات مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق .

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي السبت المقبل بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم .

وكان اللواء المستشار عماد عبدالعزيز قد حرص على حضور المباراة بملعب الجيش ببرج العرب بصحبة اللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للنادي والأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي .

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط في المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط في المركز الثامن .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.

الشوط الأول

شهدت أحداث الدقائق الأولى من المباراة ضغطا من لاعبى الزمالك الذين نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى وأحرز أشرف بن شرقى هدفا ألغاه حكم المباراة بداعى التسلل.