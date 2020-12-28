شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعاين أرضية ملعب الأهلي وقياس درجة الحرارة قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على معاينة أرضية ملعب السلام بمجرد وصول الفريق للملعب لخوض مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الدورى الممتاز.

ووصل فريق الأهلى منذ قليل إلى ملعب السلام وخضع لاعبو الفريق لقياس درجة الحرارة كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاقة من فيروس كورونا، على باب الاستاد، قبل أن يقوم موسيمانى بمعاينة أرض الملعب قبل انطلاق المباراة.

ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة الثلاثى المُصاب، مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات والذى غاب الفترة الماضية للإصابة، حيث غاب الشحات لإجرائه جراحة فى صابع القدم، فيما غاب وليد سليمان لإصابته بكورونا ثم بآلام فى الركبة فيما غاب مروان للإصابة فى الركبة.

ويعود بيتسو موسيمانى للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدورى ،وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس السبت.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق الأحمر فى آخر مباراتين، بدلا من موسيماني، حيث كان يقتصر دور موسيمانى على محاضرة اللاعبين قبل المباريات عن طريق خاصة الفيديو كونفرانس، من مقر العزل الصحي.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحى بأحد المستشفيات قبل أن يتعافى من الإصابة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، حيث لم يقود الفريق فى مباراتى غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى ومباراة سونيديب بطل النيجر بذهاب الدورى الرئيسى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلى على المقاصة فى افتتاح الدورى ثم على غزل المحلة بالجولة الثانية ونجح فى تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى الدورى رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف فى كل مباراة.