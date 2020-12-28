الامارات | تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب انتشار كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئت المباراة المقررة اليوم الإثنين بين مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كوفيد-19 في صفوف الأول بحسب ما أعلن في بيان.

وقال سيتي "بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل المباراة".

ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 مرحلة، فيما يتخلف إيفرتون عن "الحمر" بفارق ثلاث نقاط في المركز الثاني.

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