شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي يتقدم للاتحاد بقدم كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي ومنافسه الاتحاد الكسندري، بتقدم حامل لقب الدوري الموسم الماضي، بهدف دون سجله محمود عبد المنعم كهربا. وسيطر النادي الأهلي على مجريات الأمور خلال الشوط الأول، وسنحت له أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، فيما حاول نادي الاتحاد السكندري تسجيل هدف التعديل، ولكن يقظة دفاعات النادي الأهلي وحارسه محمد الشناوي، أجهت كافة المحاولات السكندرية.

كان طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، غادر لقاء الاتحاد السكندري، المقام حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المممتاز. وتبين من الفحص الطبي المدبئ للاعب الأهلي المصاب، أنه يعاني من كدمة في الصدر، الأمر الذي سيدفع الجهاز الطبي للمارد الأحمر بإجراء أشعة على صدر طاهر محمد للإطمئان على حالته ومعرفة فترة غيابه عن الأهلي. ودفع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، باللاعب حسين الشحات بديلاً للاعب المصاب.