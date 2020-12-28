شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك «هزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يوجد أي سبب مطلقًا لتأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، مشددًا على الإلتزام بمواعيد ومباريات الدوري.

وقال السيد في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «من الواضح أن هناك»هزار«بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع لأى سبب من الأسباب بعيدًا عن الأسباب الأمنية، وخوض الفريقين مواجهات سموحة والاتحاد أمر غريب للغاية».

وأضاف: «لا يوجد جماهير تحضر المباريات، فلما تم تأجيل اللقاء، وأعترض بشدة، وأتمني وجود دوري محترم ومنتظم، أو يتم وضع جدول دوري موجه حتى يتم خوض اللقاء بشكل منتظم».