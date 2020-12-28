شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الإعلاميين والمنيا 1- 1 في الوقت الضائع لدوري المظاليم لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي المنيا ، والإعلاميين بهدف لكلا منهما تم إحرازهما في الوقت بدل الضائع للمباراة ، لدوري الدرجة الأولي " ب " لكرة القدم ، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم ، أحزر الإعلاميين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع وتعادل عقبها بثواني نادي المنيا ، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 .

وقال الكابتن شديد قناوي ، المدير الفني لنادي المنيا ، التعادل لم يعبر عن سير المباراة التي أضاع خلالها مهاجم المنيا ، عمرو عثمان ، ضربة جزاء ، كانت كفيلة بفوزه الفريق وحصوله علي النقاط الثلاثة ، لصدارة المجموعة مع الشرقية للدخان .

بهده النتيجة ارتفع رصيد نادي المنيا ، الي 11 نقطة يحتل بهما المركز الثاني ، بينما يحتل الشرقية للدخان المركز الأول برصيد 13 نقطة .