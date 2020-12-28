شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: أحمد سامي من المدربين الواعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد سامي من المدربين الواعدين خلال الفترة المقبلة ويمتلك أدوات تساعده أن يكون مدير فني كبير في الدوري المصري.

وقال كمونة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أحمد سامي من المدربين الواعدين ولديه لاعبين مميزين للغاية ويستطيع إدارة المباراة بشكل جيد ويلعب بكرة هجومية ومن الممكن أن يفاجيء أن فريق وأتمني له التوفيق في الفترة المقبلة».

وأضاف: «أحمد سامي لديه رؤية مميزة على الخط وسيكون مدير فني كبير إذا امتلك الخبرات في الفترة القادمة ويستطيع في أي وقت أن يغير نتيجة المباراة».