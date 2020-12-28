شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو استئناف تدريباته، بملعب عبداللطيف أبورجيلة، غد الثلاثاء، دون الحصول على راحة، وذلك استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك مساء اليوم على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبوالفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب الجيش ببرج العرب.