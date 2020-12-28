شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: لا أرى سببًا وراء تأجيل مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا داعى على الإطلاق بتأجيل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية مشددا على أن لقاء في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز.
وقال كمونة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لا أرى أي سبب مقنع لتأجيل مباراة القمة خاصة وأنها في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري وأنه لقاء مثل أي لقاء في الدوري ولا يوجد أسباب إلا لو أسباب أمنية والدليل بأن الزمالك والأهلي خاضوا اليوم مواجهة سموحة والاتحاد السكندري بشكل طبيعي».
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