شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طاهر محمد طاهر في لقاء الأهلي و الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادر طار محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، لقاء الاتحاد السكندري، المقام حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المممتاز.

وتبين من الفحص الطبي المدبئ للاعب الأهلي المصاب، أنه يعاني من كدمة في الصدر، الأمر الذي سيدفع الجهاز الطبي للمارد الأحمر بإجراء أشعة على صدر طاهر محمد للإطمئان على حالته ومعرفة فترة غيابه عن الأهلي.

ودفع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، باللاعب حسين الشحات بديلا للاعب المصاب.