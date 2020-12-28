شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يحصد لقب دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي لقب دوري المرتبط للموسم 2020-2021، إثر تغلبه على حساب سبورتنج في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

ونجح فريق ناشئات السلة تحت 16 سنة بالنادي في حسم لقب بطولة دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 67-32، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الإثنين، في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم فريق ناشئات الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب من البداية حتى النهاية، حيث تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 12-8، وواصل الفريق تقدمه لينهي الفترة الثانية بنتيجة 37-20، قبل أن ينجح في إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 56-28، وواصل تقدمه لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 67-32.

وكان فريق ناشئات سلة الأهلي قد فاز في مواجهة الذهاب 77-60، بينما حقق الفريق الأول الفوز ذهابًا بنتيجة 84-73، ليحسم فريق سيدات السلة لقب البطولة قبل مباراة الفريق الأول للسيدات أمام سبورتنج، التي من المقرر إقامتها مساء اليوم، في دوري المرتبط، على صالة هيئة قناة السويس.