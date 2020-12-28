شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالشافي يشيد بأحمد فتوح: «ربنا يحفظك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد محمد عبدالشافى، نجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بالظهير الأيسر الشاب للقلعة البيضاء، أحمد فتوح بعد الاداء الرائع للاعب خلال مباراة الزمالك وسموحة، التي اقيمت اليوم الأثنين على ملعب برج العرب وضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بثنائية نظيفة.

وظهر فتوح، بشكل رائع وقدم أداءا مميزا للغاية، وأحرز الهدف الثانى للقلعة البيضاء على الطريقة المارادونية، حيث راوغ 5 لاعبين من سموحة ووضعها في المرمى.

وقام عبدالشافى، بنشر صور لأحمد فتوح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى، «انستجرام»، وكتب عليها، «ما شاء الله، تبارك الله، ربنا يحفظك».