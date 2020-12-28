شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: لعبنا أمام سموحة بملابس العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن ان فريقه استحق الفوز على سموحة في الدوري الممتازاليوم،.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن فريق سموحة يمتلك لاعبين جيدين موضحا أنه في البرتغال يقولون انه في بعض الأحيان علينا اللعب بملابس العمال وليس بالملابس الرسمية.

وأوضح أن هناك عوامل من الوارد أن يظهر من خلالها الفريق بشكل غير جيد ولكن في النهاية نلعب على الفوز.

وواصل باتشيكو: « اللاعبين بالنسبة لي سواء، والتونسي أيمن المثلوثي يعمل بكل جهده وسندفع به في الوقت المناسب، ولا يجب المجازفة بأي لاعب غير جاهزبدنيا وفنياً لانه لن يظهر بشكل جيد، كما أن حازم إمام يقوم بدور طيب وكل لاعب ستكون له فرصة في الوقت المناسب".

وعن فرجاني ساسيلاعب الوسط فقد كشف باتشيكو، عن أنه كان يعاني من كدمة لذلك كان هناك حرص على إراحته وعدم التحميل على إصابته وهذا سبب غيابهعن المباراة".