شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: ميسي ورونالدو لن يستطيعان اللعب على أرضية الملاعب فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على سموحة في الدوري الممتاز اليوم، موضحاً أنه رغم أن هناك إمكانيات كبيرة في مصر ولكننا كنا نحتاج إلى ملعب أفضل من برج العرب لخوض المباراة عليه .

وشدد على أن هناك مشكلة في الملاعب داخل مصر وثال:«لو أن ميسي ورونالدو لعبا عليها فلن يظهرا بشكل جيد«.