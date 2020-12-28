شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: «معرفش طريقة الحزام» التي تحدث عنها فرج عامر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي سموحة، التعليق على تصريحات فرج عامر رئيس النادي قبل مباراة الزمالك والتى تحدث فيها عن طريقة جديدة أطلق عليها طريقة الحزام والتى سيخوض بها سموحة المباراة.
وقال سامي، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: «معرفش ايه طريقة الحزام دي اللي قال عليها المهندس فرج عامر».
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