شكرا لقرائتكم خبر عن مران منفرد للمثلوثي وعبد المجيد عقب الفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الثنائي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، وحسام عبد المجيد المدافع الشاب، مراناً منفرداً، في أعقاب فوز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على سموحة في الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، بهدفي أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح.
يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تجهيز جميع اللاعبين، استعدادا للمواجهات القادمة.
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