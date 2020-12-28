شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الزمالك : جاهزون لمواجهة الزهور وهدفنا مواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد اللقاني المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الفريق يواجه مستويات مختلفة خلال مشواره بالدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

وقال «اللقاني» في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الفريق بدأ مشواره في الدوري بالانتصار على بني سويف بثلاثة أشواط دون رد في لقاء شهد مشاركة معظم لاعبي الفريق وظهروا بمستوى جيد.

وأوضح أن الفريق تقابل مع سبورتينج السكندري في اللقاء الثاني وقدم أداء جيد واستطاع الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على الرغم من التأثير السلبي للشمس على اللاعبين خلال المباراة.

وأشار «اللقاني» إلى أن الفريق قدم مباراة ممتازة أمام هليوبوليس في الجولة الثالثة واستطاع أن ينتصر بثلاثة أشواط دون مقابل، ويستعد حاليا لمواجهة الزهور في اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الزهور، وذلك بعد قرار الاتحاد المصرى بتجميد البطولة قبل أن يتم التراجع عن القرار وتأجيل لقاء إسكندرية للبترول من الجوله الرابعه ليصبح بالجولة الأخيرة.

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلاً، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في المباريات المقبلة وأن يحافظ على نتائجه الإيجابية من أجل حصد