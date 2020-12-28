شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة محمد وهبة قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة أسوان غدا، فى إطار الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى “فخر الدين بن يوسف” بجانب عماد حمدى فيما غاب عنها الأنجولى أرى بابل. وضمت القائمة كل من : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى ، رضوان شريفى ، محمود البدرى ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم، محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، أحمد مصطفى ،أحمد مدبولى ، وجيه عبد الحكيم، شكرى نجيب ، محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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