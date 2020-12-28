شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يهنئ اللاعبين بعد الفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق الأول بالنادي عقب انتهاء مواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز. وقام يونس بتهنئة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ووصل الزمالك إلى النقطة السابعة في مشواره ببطولة الدوري، بالفوز في مواجهتين والتعادل في مباراة وحيدة.