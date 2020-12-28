شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو : الزمالك لن يقف علي احد اللي عايز يمشي يمشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك ان النادي والفريق لن يقف علي احد. واي لاعب عايز يمشي يمشي لن نتأثر برحيل احد
وقال اتمني استمرار جميع اللاعبين مع الزمالك ولا ارغب في رحيل اي لاعب ولكن من يريد الرحيل فليرحل، وفاز الزمالك علي سموحه بهدفين نظيفين
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الوضع في مصر
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اصابات
132,541
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تعافي
110,015
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وفيات
7,405
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