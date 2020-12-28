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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز الميناء على سيئون في المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
فاز فريق الميناء على فريق سيئون 82 نقطة مقابل 48 نقطة في المباراة التي جرت بينهما، اليوم، على ملعب الفقيد صالح بن دغار بمدينة المكلا في اطار منافسات المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال للأندية.
كما فاز شعب حضرموت على فريق البرق تريم 92 نقطة مقابل 35 نقطة و فاز فريق الميناء على فريق المكلا 84 نقطة مقابل 44 نقطة وفاز فريق التلال على فريق سيئون 98 نقطة مقابل 63 نقطة .
و ستقام غدا ثلاث مباريات يلتقي في الاولى التلال و المكلا و يلتقي في الثانية فريقي سيئون والبرق فيما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء و الشعب.
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