الجولة العاشرة تشهد أول إقالة واحتدام المنافسة في الصدارة والقاع

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في حين زادت نتائج الجولة من عدد الفرق في قاع الترتيب، وبات الفرق بين ضمك الأخير والباطن الحادي عشر 3 نقاط، مما يعطي مؤشر بتغييرات في الترتيب في الجولة المقبلة.وشهدت الجولة العاشرة الإقالة الأولى بين مدربي الفرق برحيل البرتغالي فيتوريا عن النصر، كما كان متوقعا، بعد تعادل فريقه مع ضمك الذي واصل نتائجه الإيجابية فحقق التعادل، وهو الفائز في الجولة السابقة في ديربي عسير على أبها، الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي، ولم يعد يفصله عن المركز الأخير سوى ثلاث نقاط.
في حين سجل الرائد الهدف الأول بعد 5 جولات، لكن الفريق خسر في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي ليواصل سلسلة عدم تحقيق الفريق للفوز في آخر 6 مباريات، فيما أكمل الاتحاد مسيرته بدون هزيمة في 9 جولات، إضافة إلى أنه أكثر الفرق تعادلا، كما واصلت فرق الأهلي والاتفاق والوحدة تفوقها وحققت الفوز الثالث على التوالي.
أرقام من الدوري:
- الوحدة الفريق الوحيد الذي لم يحقق التعادل مع الفرق إلا أن كل أرقامه متعادلة من حيث نسب الفوز والخسارة والأهداف، (ما له وما عليه).
- الهلال الأقوى دفاعا بـ5 أهداف تلقاها، فيما ضمك الأضعف بـ21 هدفا.
- هجوميا تصدرت 3 فرق القائمة، وهي: الأهلي والاتفاق والفتح بتسجيل 18 هدفا، فيما أبها الأقل تسجيلا بـ11 هدفا.
- كل الفرق خسرت في الدوري، أقلها الاتحاد والهلال مرة واحدة، وأكثرها النصر وضمك والعين 6 مباريات.
- لاعب الرائد ارنود سوتشين ولاعب الاتفاق فيليب كيس أكثر اللاعبين حصولا على بطاقات صفراء بواقع 5 بطاقات.
- الفتح أكثر الفرق حصولا على الحمراء بواقع بطاقتين.
- عبدالله الحمدان من الشباب ويوسف الجبلي من الباطن الأكثر صناعة للأهداف بواقع 5 تمريرات حاسمة.
- مهاجم الباطن فابيو ابرو تصدر قائمة الهدافين بـ7 أهداف.
- لأول مرة تستضيف الرياض 3 مباريات في يوم واحد في 3 ملاعب مختلفة.
- النصر يلعب أول لقاء له على ملعبه الجديد مرسول بارك.
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