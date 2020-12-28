شكرا لقرائتكم خبر الجولة العاشرة تشهد أول إقالة واحتدام المنافسة في الصدارة والقاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل لاعبو فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة العاشرة 23 هدفا، ليرتفع عدد الفرق المنافسة على الصدارة إلى 6 بعد تعثر الهلال بالتعادل أمام الاتحاد، حيث يفصله عن الأهلي الوصيف نقطة واحدة، والشباب الثالث 5 نقاط، فيما الاتفاق الرابع 6 نقاط.

في حين زادت نتائج الجولة من عدد الفرق في قاع الترتيب، وبات الفرق بين ضمك الأخير والباطن الحادي عشر 3 نقاط، مما يعطي مؤشر بتغييرات في الترتيب في الجولة المقبلة.

وشهدت الجولة العاشرة الإقالة الأولى بين مدربي الفرق برحيل البرتغالي فيتوريا عن النصر، كما كان متوقعا، بعد تعادل فريقه مع ضمك الذي واصل نتائجه الإيجابية فحقق التعادل، وهو الفائز في الجولة السابقة في ديربي عسير على أبها، الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي، ولم يعد يفصله عن المركز الأخير سوى ثلاث نقاط.

في حين سجل الرائد الهدف الأول بعد 5 جولات، لكن الفريق خسر في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي ليواصل سلسلة عدم تحقيق الفريق للفوز في آخر 6 مباريات، فيما أكمل الاتحاد مسيرته بدون هزيمة في 9 جولات، إضافة إلى أنه أكثر الفرق تعادلا، كما واصلت فرق الأهلي والاتفاق والوحدة تفوقها وحققت الفوز الثالث على التوالي.

أرقام من الدوري: