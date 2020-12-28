شكرا لقرائتكم خبر «جلوب سوكر» العالمية تمنح رونالدو جائزة لاعب القرن الـ21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أمس بمدينة دبي الإماراتية عن توزيع جوائز «جلوب سوكر» للأفضل في عام 2020، وذلك بحضور مجموعة من كبار مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم، يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي بجائزة لاعب القرن الـ21، متفوقا على غريمه التقليدي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والمصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي توج مع الفريق البافاري بالخماسية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني)، بجائزة أفضل لاعب عام 2020، متفوقا على رونالدو وميسي.

ويأتي هذا التتويج بعد أيام قليلة من حصول ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 (ذا بيست) المقدمة من فيفا.

فاز ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن الـ21 في العالم، متفوقا على الأهلي المصري وبرشلونة وبايرن ميونيخ، في حين حصل بايرن على جائزة أفضل ناد في 2020، متفوقا على ليفربول وريال مدريد.

وحصل الأهلي المصري على جائزة نادي القرن العشرين في أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، حيث تسلم محمود الخطيب رئيس النادي، المتوج أخيرا بدوري أبطال أفريقيا هذا العام، الجائزة.

ونال هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ جائزة أفضل مدرب هذا العام، متفوقا على مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإيطالي جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي.

جوائز »جلوب سوكر« لعام 2020:

• النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو

لاعب القرن الـ

21

• البولندي روبرت ليفاندوفسكي

أفضل لاعب عام 2020

• ريال مدريد الإسباني

نادي القرن الـ21 في العالم

• بايرن ميونخ

أفضل ناد في 2020

• الأهلي المصري

جائزة نادي القرن العشرين في أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط

• هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ

جائزة أفضل مدرب هذا العام

• الإسباني جوسيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي

مدرب القرن

• البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو

أفضل وكيل أعمال في القرن الـ21