شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يفوز بكأس بطولة الأردن للكاتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في رياضة الكاراتيه كأس المركز الأول في بطولة الأردن للكاتا التي أقيمت افتراضياً بمشاركة 46 نادياً من 11 دولة وبواقع 186 لاعباً ولاعبة.

وأحرز النادي أربع ميداليات ذهبية وست فضيات وخمس برونزيات في إنجاز جديد للرياضة الاماراتية وفي إضافة مهمة للنادي وهو الإنجاز الثاني له في الموسم الحالي بعد الفوز بكأس بطولة الغراند بريكس في جورجيا.

وأحرز الميداليات الذهبية إياد عبدالحميد شحات في فئة الأشبال، وفريق كاتا بنين في فئة 12و13 سنة ويضم إيوان عبدالحميد ومحمد محمود وإياد أبو شامة وفريق كاتا بنات فئة 12و13سنة ممثلا باللاعبات جنا أنس وجوري أسامة ومريم عيسى، كما فاز فريق كاتا بنات فئة 14 و 15 سنة بالذهبية ممثلا باللاعبات لندا سامر وسندس علاء رجب وريان الباز.

وفاز بالميداليات الفضية مالك محمود في فئة 6 و 7 سنوات، وبدر رستم في فئة 16 و 17سنة، والناصر صلاح الدين في الفئة المفتوحة وجنا صلاح الدين في فئة 10 و11 سنة، وآية صلاح الدين في فئة 16 و 17 سنة، وسيلفي فيفيان في فئة السيدات، بينما أحرز الميداليات البرونزية كل من محمد محمود وجنا مطر وجنا أنس وإيوان عبدالحميد شحات وملك عبدالرؤوف.

وقدم أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ولرئيسه عيسى هلال الحزامي على الدعم الكبير الذي أسهم في مواصلة تحقيق انتصارات النادي مؤكدا أن الفوز بهذا العدد من الميداليات يعكس النجاح الحقيقي لبرامج التدريب عن بعد وما أسفر عنه من نجاحات ترتقي لتكون إنجازات مميزة وتعكس الالتزام العالي لجميع الرياضيين.

وبارك العويس لفريق الكاراتيه الفوز بكأس المركز الأول في بطولة الأردن الدولية الافتراضية مشيدا بجهود فريق العمل التدريبي من مدربين ولاعبين وإداريين والتنسيق مع المركز الإعلامي خلال الاستعداد للمشاركة وأثنى على جهود المدير الفني للكاراتيه صلاح الدين الزحنوني والمدربين عادل شحتان وعبد الحميد الشحات وهالة بودي وخليل ملياني وأحمد بادوح.

بدوره قال عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي مشرف رياضة الكاراتيه إن فوز النادي بالبطولة وسط مشاركة فرق وأندية بارزة في الكاراتيه يعد ترجمة للنقلة النوعية للاعبي النادي مؤكدا أن العمل سيجري بوتيرة أقوى لتعزيز ذلك بميداليات رفيعة المستوى للحفاظ على المستوى الفني أو تطويره نحو الأفضل.