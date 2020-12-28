شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. سموحة يضغط والزمالك يتقدم بهدفى بن شرقى وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الزمالك متفوقا على سموحة بهدفين نظيفين بعد مرور 75 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدورى، جاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء عندما عرقل أحد مدافعى سموحة يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك ليحتسب محمود عاشور حكم المباراة ضربة جزاء للقلعة البيضاء يتصدى لها المغربى أشرف بن شرقى ويضعها بكل قوة على يمين الهانى سليمان حارس مرمى سموحة.

وفى الدقيقة 32 نجح أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك فى إحراز هدف عالمى لفريقه عندما استلم الكرة من الناحية اليسرى قام بتخطى أكثر من خمسة لاعبين دفعة واحدة حتى وصل للهانى سليمان حارس سموحة وأودع الكرة قوية داخل الشباك.

وفى الربع ساعة الثاني من الشوط الثانى نشط لاعبو سموحة بكل قوة وقام لاعبو الزمالك ببعض الهجمات المرتدة ومن إحداها كاد إمام عاشور لاعب الزمالك من إحراز الهدف الثالث لفريقه بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة ، فى الوقت الذى حاول فيه الثنائى عبد الكبير الوادى وحسام حسن إحراز هدف تعديل المسار لسموحة دون جدوى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.