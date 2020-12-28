شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندرى.. عودة معلول وهانى وأيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندرى، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، والمؤجلة من منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

وضم تشكيل الأهلي أمام الاتحاد كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، أليود يانج

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر طاهر

ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة الثلاثى المُصاب، مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات والذى غاب الفترة الماضية للإصابة، حيث غاب الشحات لإجرائه جراحة فى صابع القدم، فيما غاب وليد سليمان لإصابته بكورونا بآلام فى الركبة، فيما غاب مروان للإصابة فى الركبة.

ويعود بيتسو موسيمانى للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدورى ،وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس السبت.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق الأحمر فى آخر مباراتين، بدلا من موسيماني، حيث كان يقتصر دور موسيمانى على محاضرة اللاعبين قبل المباريات عن طريق خاصة الفيديو كونفرانس، من مقر العزل الصحي.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحى بأحد المستشفيات قبل أن يتعافى من الإصابة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى وعن مباراة سونيديب بطل النيجر بذهاب الدورى الرئيسى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلى على المقاصة فى افتتاح الدورى ثم على غزل المحلة بالجولة الثانية ونجح فى تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى الدورى رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف فى كل مباراة.