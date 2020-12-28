السوق السعودي | دان بيتريسكو يقترب من تولي تدريب النصر

ذكر تقرير صحفي روماني اليوم الإثنين أن المدرب الروماني دان بيتريسكو اقترب من تولي منصب المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر السعودي، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن نادي النصر رسميًا عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” إنهاء التعاقد مع فيتوريا بعد سلسلة من النتائج السلبية في الموسم الحالي.

وذكر موقع “ديجي سبورت” الإخباري الروماني أن دان بيتريسكو يتواجد حاليًا في دبي، برفقة زوجته وابنته، وينتظر حسم الأمر مع إدارة نادي النصر.

وأشار إلى أن بيتريسكو توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النصر بالحصول على راتب قيمته 5ر2 مليون دولار في الموسم الأول وثلاثة ملايين دولار في الموسم الثاني.