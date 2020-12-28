بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وحي العرب بورتسودان في الدوري السوداني الممتاز رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وحي العرب بورتسودان ضمن مباريات اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 في الجولة الأولى من بطولة الدوري السوداني الممتاز موسم 2021/2020.

تنطلق مباراة الهلال مع حي العرب بورتسودان في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش ، 18:00 بتوقيت مصر ، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي الهلال.

وانتهت جميع المواجهات الـ 10 الماضية بين الهلال وحي العرب، بفوز الهلال دون تعرضه لأي تعادل أو خسارة، كما فاز الهلال في مناسبتين بنتيجة 0/5، الأولى كانت في أبريل 2011، والثانية كانت في نوفمبر 2019.

ولم يواجه الهلال أية صعوبات للتغلب على حي العرب في تلك المباريات، باستثناء مباراة واحدة ترجع إلى مارس 2020، وانتهت بفوز صعب بهدف يتيم.

لكن الهلال يمر بفترة أفضل الآن من تلك التي كان عليها في بداية العام، ويسير بخطى ثابتة من النواحي الفنية والبدنية تحت قيادة مدربه الجديد “زوران”.

واقترب الفريق الأزرق – وصيف الدوري الموسم الماضي – من الترشح إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020، حيث حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على نادي “فايبرز” الأوغندي في الدور التأهيلي الأول، وفي ذهاب الدور التأهيلي الثاني هزم أشانتي كوتوكو الغاني في عقر داره بهدف الوافد الجديد “بونجانجا”.

واُفتتح الدوري السوداني الممتاز بأربع مباريات يوم أمس الأحد، من بينهم مباراة لحامل اللقب “المريخ” عندما تعادل من دون أهداف مع ضيفه هلال كادوفلي على ملعب الهلال.

وانتصر الأمل عطبرة خارج قواعده على الشرطة القضارف بنتيجة 3/1 ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السوداني بفارق الأهداف عن أهلي شندي وهلال الساحل اللذان حققا الفوز على توتي وهلال الفاشر.

وفي نفس الوقت الذي يحل فيه حي العرب بورتسودان ضيفًا على الهلال أمدرمان، سيلتقي حي الوادي نيالا بنظيره مريخ الفاشر لحساب نفس الجولة.

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الهلال 0-0 حي العرب بورتسودان

الدوري السوداني (الجولة الاولي)

ملعب نادي الهلال

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