فيروس كورونا يدق ناقوس الخطر في انجلترا ويبدأ بمواجهة مانشستر سيتي وايفرتون!

دق فيروس كورونا ناقوس الخطر من جديد في انجلترا ليجبر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وايفرتون والتي كان من المقرر إقامتها الليلة على ملعب الاتحاد، في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وأعلن نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي تأجيل مواجهته امام ايفرتون بسبب انتشار الفيروس بين صفوف الفريق، دون الإفصاح عن الاعداد او اسماء المصابين.

وكشفت بعض الصحف الإنجليزية ان أعداد المصابين داخل صفوف مانشستر سيتي قد تخطى العدد المسموح به، لتصبح إمكانية إقامة المباراة الليلة مستحيلة.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق إصابة كل من “جابرييل جيسيوس وكايل ووكر” بفيروس كورونا، وعلى ما يبدو ان باقي عناصر الفريق قد تضررت بشكل كبير خاصة وان الثنائي شارك بشكل منتظم في تدريبات ومباريات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت تقارير إنجليزية أخرى ان مواجهة مانشستر سيتي امام تشيلسي المقرر إقامتها الأسبوع القادم أصبحت مهددة بالإلغاء ايضًا، ما يضع الاتحاد الانجليزي في ورطة حقيقية واختبار صعب خلال الفترة القادمة.