سوق الانتقالات | دييجو كوستا يغيب عن تدريبات أتلتيكو مدريد تحضيرًا للانتقال؟

قال مصدر في نادي أتلتيكو مدريد إن المهاجم دييجو كوستا غاب عن التدريبات اليوم الإثنين لأنه يفكر في مستقبله مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعانى كوستا، الذي ساعد أتليتيكو على الفوز بآخر ألقابه في الدوري في 2014، لترك بصمة منذ العودة للنادي من تشيلسي في 2018. ويتبقى ستة أشهر على نهاية عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مع الفريق.

وطاردت الإصابات اللاعب الدولي الإسباني في فترته الثانية مع أتليتيكو وعاد مؤخرًا من إصابة بتجلط في الأوردة.

وسجل كوستا هدفًا من ركلة جزاء في الفوز 3-1 على إلتشي في 19 ديسمبر كانون الأول وشارك بديلًا في الفوز 2 – صفر على ريال سوسيداد بعدها بثلاثة أيام.

لكنه غاب اليوم عن أول حصة تدريب للفريق بعد العودة من عطلة عيد الميلاد قبل مواجهة يوم الأربعاء على ملعبه مع خيتافي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن كوستا طلب فسخ عقده على الفور لأسباب عائلية.

وشارك كوستا أساسيًا في 43 مباراة في الدوري الإسباني منذ عودته إلى أتليتيكو مقابل 60 مليون يورو من تشيلسي طبقًا لتقارير وسائل إعلام وسجل 12 هدفًا.