بث مباشر | مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والصفاقسي في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين مولودية الجزائر والصفاقسي التونسي في ذهاب الدور الثاني والأخير المؤهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020.

ينطلق لقاء مولودية الجزائر والصفاقسي في تمام الساعة (20:45 بتوقيت الجزائر وتونس) 19:45 بتوقيت جرينيتش ، 21:45 بتوقيت مصر ، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب الأول 5 يوليو 1962، بإدارة الحكم الدولي المغربي سمير الكزاز.

تنقل هذه المباراة على القناة السادسة الجزائرية المفتوحة، وبإمكان مستخدمي القمر الصناعي نايل سات متابعتها مثلما تابعوا مباريات الدور التمهيدي الأول عبر القنوات المحلية، حيث يبدأ البث المباشر المشفر لمباريات البطولة عبر قنوات بين سبورت القطرية من دور المجموعات.

ويدخل مولودية الجزائر هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه للفوز الثاني علي التوالي في الدوري الجزائري للمحترفين، قبل أن يترشح إلى هذه المرحلة من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف لهدفين أمام نادي بافلاس دي بورقو البنيني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لكن مواجهة الصفاقسي لن تكون بالسهلة أبدًا على رفاق ميلود ربيعي وعبد المؤمن جابو، ففريق مدينة صفاقس يعيش هو الآخر فترة مذهلة على مستوى الأداء والنتائج محليًا وقاريًا، وسط تألق غير عادي من الهداف “فراس شواط”.

واستطاع نادي الصفاقسي التونسي عبور عقبة ميلانديج اف سي من زنجبار بنتيجة 8 أهداف لهدف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور التأهلي الأول لدوري الأبطال، وسجل فراس شواط هاتريك في المباراة الأولى وهدف آخر في الإياب، وتكفل كل من كريس كواكو وكيغسلاي إيدوه وهاني عمامو من تسجيل باقي الأهداف.

وقبل حوالي أسبوع من مواجهته لمولودية الجزائر، ضرب الصفاقسي مرمى ضيفه النادي الافريقي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري التونسي للمحترفين، علمًا بأنه هزم اتحاد المنستير في الافتتاح 1/2، وتعادل مع تطاوين في الجولة الثانية 0/0، ما جعله أقوى دفاع تونسي هذا الموسم جنبًا إلى جنب اتحاد بن قردان.

ولا يحظى مولودية الجزائر بذكريات طيبة مع الصفاقسي فيما يخص تاريخ المواجهات المباشرة، فقد خسر أمامه بنتيجة 4/صفر عام 2005 في البطولة العربية للأندية، وتكررت نفس النتيجة في عام 2017 بالجولة السادسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وفاز مولودية الجزائر على الصفاقسي في مناسبتين خلال السنوات الـ 15 الماضية، بنفس النتيجة 1/2، بالبطولة العربية والكونفدرالية.

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