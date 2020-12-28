الدوري الانجليزي | التعادل الصادم مع وست بروميتش يُحفز ليفربول أمام نيوكاسل

بعد التعادل الصادم لحامل اللقب ليفربول أمام وست برومويتش ألبيون 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن النتيجة أثارت “غضب” فريقه لكنها في الوقت نفسه أشعلت حماسه وعزيمته لتقديم رد فعل خلال المباراة المقررة أمام نيوكاسل مساء الأربعاء في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وفرض ليفربول سيطرته على المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” مساء أمس، وكادت أن تنتهي بفوزه بهدف سجله ساديو ماني لكن وست برومويتش خطف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق سيمي أجاي بضربة رأس.

وأكد كلوب أن النتيجة أثارت عزيمة الفريق لتصحيح الأخطاء خلال الوقت القصير المتبقي على مباراة نيوكاسل المقررة على ملعب “سانت جيمس بارك” مساء الأربعاء.

وقال المدرب الألماني :”كنا نرغب في الفوز بالمباراة، ولم نحقق ذلك. اللاعبون يشعرون بالغضب أكثر من أي شيء آخر.”

وأضاف :”هم يعرفون أن هذا لم يكن مثاليًا. نحن لا نعيش في أرض الأحلام ونحقق الفوز بمباريات كرة القدم من خلال مجرد الرغبة في الفوز بها: وإنما يجب علينا العمل واللعب من أجل تحقيق ذلك.”

وسيفتقد ليفربول جهود المدافع جويل ماتيب الذي خرج من مباراة أمس بسبب إصابة أخرى في أعلى الفخذ.

وتنطلق منافسات المرحلة السادسة عشر في وقت لاحق اليوم الإثنين، بلقاء كريستال بالاس مع ليستر سيتي ولقاء تشيلسي مع أستون فيلا، وذلك بعد يومين فقط من خسارة تشيلسي أمام آرسنال 1 / 3.

وبعد الهزيمة أمام آرسنال أمس الأول السبت، انتقد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي ضيق الوقت بين المباراتين مؤكدًا أنه أمر “غير عادل”.

وقال لامبارد :”هذا يأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بكفاءة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه يشكل مُخاطرة بالنسبة للاعبين إذا شاركوا في كلتا المباراتين.”

وأشار لامبارد إلى أن فريقه يخوض مباراتين تفصل بينهما 48 ساعة فقط في حين أن الفرق الأخرى المنافسة ضمن المراكز الأولى في جدول الدوري، ستحظى بيوم إضافي للتعافي.

وأضاف لامبارد :”لا أعرف كيف يكون ذلك عادلًا، أعتقد أن هذا خطأ، ولن يكون الشيء الأفضل الذي يمكن اللاعبين من الأداء بأفضل مستوياتهم.”

وتشهد المرحلة اليوم الإثنين أيضًا لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه إيفرتون على ملعب “جوديسون بارك”.

وسيفتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جهود المدافع كايل ووكر والمهاجم جابرييل خيسوس، وذلك بعد أن كشفت الفحوص إصابة اللاعبين بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- .

وقال جوارديولا، في وقت سابق، بشأن إمكانية وجود شكوك حول مشاركة أي لاعبين أخرين بالفريق :”سنجري الفحوص مجددًا، لنا جميعًا، وأتمنى أن نكون مستعدين في يوم المباراة أمام إيفرتون.”

وتمثلت الأنباء السارة لمانشستر سيتي في عودة سيرجيو أجويرو حيث شارك لدقائق من الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بالفوز على نيوكاسل 2 / صفر أمس الأول السبت، وذلك بعد عودته من جراحة في الركبة ومشكلات في الفخذ.

وقال جوارديولا :”إنها أنباء مذهلة بالنسبة لنا، فنحن بحاجة إليه.”

وأضاف :”سعداء بأنه لعب بقوة وقدم تحركات وعروض جيدة خلال 15 أو 20 دقيقة شارك فيها. نتطلع إلى عودته، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نتوخي الحذر.”

وتشهد المرحلة السادسة عشر إقامة خمس مباريات مساء غد الثلاثاء، من بينها المباراة التي يحل فيها أرسنال ضيفا على برايتون.

وتأثر أرسنال، الذي يدربه ميكيل آرتيتا، أيضًا بحالات الإصابة بعدوى كورونا، حيث يخضع الثلاثي البرازيلي جابرييل وديفيد لويز وويليان للعزل الذاتي.

وقال أرتيتا :”ظهرت عليهم بعض الأعراض، وعلينا توخي الحذذر عندما يحدث هذا. البروتوكول المتبع يقضي بضرورة ابتعادهم.”

ويتطلع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى استعادة التوازن بعد التعادل مع ليستر سيتي 2 / 2 أمس الأول السبت، وذلك عندما يلتقي الفريق ولفرهامبتون مساء غد الثلاثاء.

وأبدى المدرب النرويجي إعجابه بما يقدمه برونو فيرنانديز، الذي ساهم في تسجيل 34 هدفًا خلال هذا الموسم.

وقال سولشاير :”هو يصنع الفرص ويسجل الأهداف ويجازف. كل منا له دور يلعبه، وهو يؤدي دوره بأفضل شكل ممكن طبقا لقدراته.”

كذلك تشهد مباريات الغد لقاء بيرنلي مع شيفيلد يونايتد، ويتطلع شيفيلد يونايتد صاحب المركز العشرين الأخير إلى وضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للأمال، حيث لم يحصد سوى نقطتين خلال 15 مباراة.

كذلك يحل ويستهام ضيفًا على ساوثهامبتون ويلتقي وست برومويتش مع ليدز يونايتد غدًا، بينما يلتقي توتنهام مع فولهام في ديربي لندن مساء الأربعاء.