فينالدوم يطلب من ليفربول مهلة للتفكير

طلب نجم ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم من إدارة النادي بعض الوقت لحَسم قراره بشأن مستقبله مع الريدز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول؛ بنهاية الموسم الجاري في الصيف القادم.

واقترب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من الرحيل عن ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل رغبة برشلونة الإسباني في ضمه ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

وتجددت التكهنات حول مستقبل فينالدوم مرة أخرى، خاصة مع عدم توصله لاتفاق مع ليفربول بشأن تجديد عقده؛ حيث يستطيع النجم الهولندي الدخول في مفاوضات مع أي نادِ آخر بداية من شهر يناير القادم.

وبحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو في تقريره بصحيفة الجارديان البريطانية، فإن فينالدوم طلب من إدارة ليفربول مزيدًا من الوقت، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن العرض المقدم لتمديد عقده.

وكشف رومانو أن ليفربول قدم عرضًا بالفعل لفينالدوم في بداية شهر ديسمبر الحالي، من أجل تجديد عقده.

كما أكد رومانو أن ليفربول والمدير الفني يورجن كلوب، يرغبان في بقاء فينالدوم، لكنهما لم يتمكنا حتى الآن من إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

حيث أخبر لاعب نيوكاسل السابق، مسؤولي ليفربول هذا الأسبوع برغبته في الحصول على بضعة أيام أخرى قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وتوعد الهولندي لليفربول بأنه سيُعلم النادي بقراره النهائي، قبل أن يجري مناقشات مع أي نادِ آخر، إذا قرر الرحيل.

جدير بالذكر أن جورجينيو فينالدوم انضم إلى ليفربول في صيف 2016 قادمًا من نيوكاسل يونايتد نظير 23 مليون جنيه إسترليني، وتمكن من تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال فترة تواجده مع الريدز.