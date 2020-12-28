خطورة ولفرهامبتون ترعب مدرب مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبي الفريق في حالة معنوية طيبة منذ الفوز الساحق على ليدز يونايتد لكنه حذر من خطورة ولفرهامبتون واندرارز الذي سيواجهه في أولد ترافورد غدًا الثلاثاء.

وقدم يونايتد أفضل أداء له في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم في انتصار ساحق 6-2 على ليدز يونايتد الأسبوع الماضي حيث سجل سكوت مكتوميناي وبرونو فرنانديز هدفين لكل منهما.

لكن سولشاير قال إن يونايتد، الذي فاز من وقتها على إيفرتون في كأس الرابطة وتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الممتاز، يتعين عليه عدم ترك مساحات للاعبي ولفرهامبتون.

وقال سولشاير “اللاعبون في حالة جيدة لتكرار الأداء في المباراة الأخيرة على ملعب أولد ترافورد حين سجلوا ستة أهداف، منحنا هذا الأداء الثقة”.

وتابع “لعبنا الكثير من المباريات متقاربة المستوى أمامهم (ولفرهامبتون) لكن فريقي يتحسن من مباراة إلى أخرى وبدأ يجد حلولًا مختلفة في مواجهات مختلفة.

“لكننا نعلم أن ولفرهامبتون يملك تشكيلة رائعة أيضًا ستسبب لنا المتاعب لو تركنا لهم المساحات لذا يجب أن نضع خطة اللعب سويًا”.

وأشاد سولشاير بالوافد الجديد إدينسون كافاني الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم قائلا إنه يثق في قدرة المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا والقادم من أوروجواي على التعامل مع ضغوط أرتداء القميص رقم 7 الشهير في النادي.

ويرتدي كافاني، الذي استمتع بسبع سنوات رائعة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا قبل الانضمام إلى يونايتد، القميص الشهير الذي ارتداه في السابق أساطير في أولد ترافورد مثل جورج بيست وإيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

وقال سولشاير “كان هذا أول شيء طلبه حين تحدثت إليه عن القميص رقم 7، من خلال حديثي ومتابعتي له لا يخالجني أي شك في قدرته على التعامل مع ضغوط أرتداء هذا القميص”.

وأضاف “يتحلى بانضباط وإحترافية كبيرة وكل تصرفاته تعكس مسيرته الطويلة الرائعة. رغم سنه فانه لا يزال واحدًا من أفضل اللاعبين وأكثرهم لياقة”.