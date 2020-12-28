اخبار السعودية | الاتحاد يُعلن إصابة أحمد حجازي

أعلن نادي اتحاد جدة إصابة مدافعه المحترف المصري أحمد حجازي بعدما أجرى فحوصات طبية، الأحد نتيجة شعوره بآلام خلال مباراة الهلال التي أقيمت السبت ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفريق الأول أحمد حجازي أظهرت حاجته لبرنامج علاجي ومتابعة طبية قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات.
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