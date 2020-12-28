شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..بن شرقي وفتوح يتقدمان للزمالك على سموحة بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك في التقدم بهدفين على نظيره سموحة خلال اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز.

وسجل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز. وسجل فتوح الهدف في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد توغل في دفاعات سموحة من الجانب الأيسر لينطلق داخل المنطقة مراوغا المدافعين ويسددها قوية تسكن على يسار الحارس الهاني سليمان معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .