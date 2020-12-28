فى الدقيقة 8.. «بن شرقي» يتقدم للزمالك أمام سموحة من ضربة جزاء

أحرز اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى مرمى سموحة فى الدقيقة8 من ضربة جزاء، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناء علي قرار اتحاد الكرة.

في المقابل فان فريق سموحة يدخل المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.