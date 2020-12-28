شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة بهدفى بن شرقى وفتوح فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا على سموحة بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدورى.

جاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء عندما عرقل أحد مدافعى سموحة يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك ليحتسب محمود عاشور حكم المباراة ضربة جزاء للقلعة البيضاء يتصدى لها المغربى أشرف بن شرقى ويضعها بكل قوة على يمين الهانى سليمان حارس مرمى سموحة .

وفى الدقيقة 32 ينجح أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك من إحراز هدف عالمى لفريقه عندما استلم الكرة من الناحية اليسرى قام بتخطى أكثر من خمسة لاعبين دفعة واحدة حتى وصل للهانى سليمان حارس سموحة وأودع الكرة قوية داخل الشباك .

وجاءت أحداث الدقائق الأولى من المباراة ضغط من لاعبى الزمالك الذين نجحوا في السيطرة على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى واحرز أشرف بن شرقى هدفا الغاه حكم المباراة بداعى التسلل .

هدأت أحداث المباراة بعض الشىء فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريقين سوى كرة يوسف أوباما في الدقيقة 19 التى أخطأت المرمى ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو سموحة دخول المباراة رويدا رويدا عن طريق استلام الكرة فى منطقة وسط الملعب وعدم افتقادها وبناء الهجمات من الخلف للأمام إلا أنهم افتقدوا الكرة قبل الدخول منطقة جزاء الزمالك .

وفى الدقيقة 32 يحرز أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك هدفا عالميا عندما استلم كرة من الناحية اليسرى ويقوم بتخطى اكثر من خمس لاعبين ويضعها قوية في المرمى محرزا الهدف الثانى لفريقه .

يحاول بعدها لاعبو سموحة تنظيم صفوفهم لبناء الهجمات ، إلا أنهم فشلوا بفضل تألق اكثر من لاعب بالزمالك وخاصة ثنائى الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف روقة ومن امامهم أشرف بن شرقى ومحمد اوناجم بالإضافة ليوسف أوباما حتى أطلق محمود عاشور حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة على الموج الأزرق بهدفين نظيفين .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناءا علي قرار اتحاد الكرة.

في المقابل فان فريق سموحة يدخل المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.