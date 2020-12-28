شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد.. تعرف على نتائج آخر 10 مباريات بين الفريقين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء الاثنين، على ملعب الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. تأتى هذه المباراة بعد تأجيل مباراة القمة مع الزمالك لأسباب أمنية، ليلتقى الأهلى مع الاتحاد، الذى يعيش حالة مميزة برفقة مدربه حسام حسن، بعد فوزه على بيراميدز وتعادله مع سموحة بالجولتين الماضيتين.
ويسعى الأهلى تحت قيادة بيتسو موسيمانى العائد بعد التعافى من فيروس كورونا، للفوز حيث لم يتلق أى هزيمة أو فقد أى نقاط حتى الآن، ففى أول جولتين فاز على مصر المقاصة وغزل المحلة، ومؤخرًا فاز على سونيديب في دوري أبطال أفريقيا بالنيجر بهدف نظيف.
المباراة تحمل طابعا ثأريا بالنسبة للاتحاد بعدما تمكن بطل أفريقيا من الفوز عليه فى نصف نهائي كأس مصر باللحظات الأخيرة الشهر الماضى بهدفين مقابل هدف على ملعب السويس.ونستعرض نتائج آخر 10 مباريات بينهما في الدوري المصري..
الاتحاد 0 /0 الأهلى
الأهلى 4/0 الاتحاد
الاتحاد 0 /2 الأهلى
الأهلى 3 / 4 الاتحاد
الاتحاد 0/3 الأهلى
الأهلى 2 /0 الاتحاد
الاتحاد 0 /1 الأهلى
الأهلى 2/ 2 الاتحاد
الاتحاد 1/ 1 الأهلى
الاتحاد 0 /1 الأهلى
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