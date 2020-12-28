شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الزلاجات الشتوية من وسيلة للترفيه إلى لعبة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزلاجات الثلجية هى عبارة عن رياضة شتوية يضطجع فيها شخص أو اثنان على ظهريهما فوق زلاجة صغيرة تحتوى على كرات خشبية أو معدنية تنزلق بها، يبلغ طولها مترًا واحدًا، ويستلقى المتسابق على كرسى هوائى مصنوع من الزجاج الليفى، ويقود الزلاجة بالضغط على البكرات بأقدامه ودفعها لأسفل والضغط على المزلجة بأكتافه.

وتقطع هذه الزلاجة أكثر من 150 كلم في الساعة وينزلق المتسابقون فى ممر منحدر مغطى بالثلج، ويفوز من يقطع هذا الممر بعدد المرات المقررة فى أقل وقت ممكن.

بداية اللعبة كانت فى منتصف إلى أواخر القرن 19، حينما حاولت صاحبة أحد الفنادق إيجاد فكرة ناجحة أو نشاط ممتع لإخراج النزلاء والضيوف للاستمتاع فى فصل الشتاء، والتخلى عن الجلوس فى الغرف وتناول الطعام والشراب، وبدا النزلاء الإنجليز الشباب أكثر ميلا إلى مغامرة الزلاجات للترويح عن النفس، ولكن هذا التزلج أدى إلى الاصطدام بالمارة فى حارات وأزقة المدينة.