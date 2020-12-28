شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد سموحة.. الأبيض يتقدم بهدف بن شرقى بعد مرور 15 دقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى التقدم أمام سموحة بهدف دون مقابل بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدورى.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء عندما عرقل أحد مدافعى سموحة يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك ليحتسب محمود عاشور حكم المباراة ضربة جزاء للقلعة البيضاء يتصدى لها المغربى أشرف بن شرقى ويضعها بكل قوة على يمين الهانى سليمان حارس مرمى سموحة .

جاءت احداث الدقائق الأولى من المباراة ضغط من لاعبى الزمالك الذين نجحوا في السيطرة على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى واحرز أشرف بن شرقى هدفا الغاه حكم المباراة بداعى التسلل

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد اوناجم – اوباما – حميد أحداد

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل - محمود البدري - أحمد جمال - أطهر الطاهر

خط الوسط : محمود حليمو - محمد محسن ليلة

خط الهجوم : محمد كناريا - إسلام جمال - رفيق كابو - حسام حسن.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناءا علي قرار اتحاد الكرة.

في المقابل فان فريق سموحة يدخل المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.