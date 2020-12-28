شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاحتفال بجائزة نادى القرن الـ 21 فى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو من كواليس حفل جلوب سوكر، التى توج فيها المارد الأحمر بجائزة نادى القرن فى الشرق الأوسط، التى أقيمت أمس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبرز الحساب الرسمى للمارد الأحمر، عبر موقع تويتر، كواليس تسلم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي الجائزة وتواجده وسط عمالقة الكرة العالمية فى حفل ضخم توج فيه نادى ريال مدريد الإسبانى بجائزة نادى القرن فى العالم، والمارد الأحمر بجائزة نادى القرن فى الشرق الأوسط.

وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، جائزة لقب نادى القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

وقال الخطيب فى كلمته خلال مؤتمر دبى الرياضي، "أشكر مجلس دبى الرياضى ومبادرات محمد بن راشد، وجود الأهلى فى مثل هذا الاحتفال شرف كبير ويسعدنا ويسعد كل المنطقة العربية"

وأضاف الخطيب، "الأهلى يحاول بقدر الإمكان تقديم شيء مختلف ونجاحات تنافس الأندية العالمية ونتمنى النجاح فى ذلك، اليوم وجود الأهلى كممثل للكرة العربية والأفريقية يسعدنا ويشرفنا ونتمنى الأفضل فى القادم ونشكر كل الحضور ومؤتمر دبى الرياضى على هذا الاحتفال.. شكراً".

وأوضح رئيس الأهلى أن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادى بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادى الساعى نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلى بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص فى العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.